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Тренер «Вереса»: «Продемонстрували гарний футбол із «Колосом», але не досягли результату»

Вірт розповів про причини поразки в матчі 10-го туру УПЛ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:43
Тренер «Вереса»: «Продемонстрували гарний футбол із «Колосом», але не досягли результату»
Юрій Вірт / Фото - НК Верес

Головний тренер «Вереса» Юрій Вірт прокоментував поразку в матчі десятого туру УПЛ проти «Колоса» (0:2). Слова фахівця передає прес-служба клубу.

Це була хороша бойова гра. Проти хорошого суперника. У футболі найголовніше - результат. Сьогодні ми його не досягли.

Хоча, ми продемонстрували хороший футбол, мали гольові моменти. На жаль, ми їх не реалізували. Десь, вдача відвернулася від нас. Стійка, поперечина... І суперник нас покарав. За першої ж нагоди. 

В епізоді з першим голом не дограли наші захисники. Дали легко забити. Другий гол став наслідком стандарту. Це наша біда - пропускаємо після стандартів.

Гра хороша, але у футболі найголовніше - результат. Тому намагатимемося виправляти ці помилки. І хотілося б кращого відсотка реалізації.

Раніше Вірт згадав, як Луческу схвалював застосування сили в роздягальні «Шахтаря».

Сергій Стаднюк
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Верес Колос Юрій Вірт

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