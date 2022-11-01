Тренер «Вереса»: «Продемонстрували гарний футбол із «Колосом», але не досягли результату»

Юрій Вірт / Фото - НК Верес

Головний тренер «Вереса» Юрій Вірт прокоментував поразку в матчі десятого туру УПЛ проти «Колоса» (0:2). Слова фахівця передає прес-служба клубу.

Хоча, ми продемонстрували хороший футбол, мали гольові моменти. На жаль, ми їх не реалізували. Десь, вдача відвернулася від нас. Стійка, поперечина... І суперник нас покарав. За першої ж нагоди.

В епізоді з першим голом не дограли наші захисники. Дали легко забити. Другий гол став наслідком стандарту. Це наша біда - пропускаємо після стандартів.

Гра хороша, але у футболі найголовніше - результат. Тому намагатимемося виправляти ці помилки. І хотілося б кращого відсотка реалізації.