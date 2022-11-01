«Колос» завдав «Вересу» другої поразки поспіль і впритул наблизився до зони єврокубків
Тренер «Вереса»: «Продемонстрували гарний футбол із «Колосом», але не досягли результату»
Вірт розповів про причини поразки в матчі 10-го туру УПЛ
Юрій Вірт / Фото - НК Верес
Головний тренер «Вереса» Юрій Вірт прокоментував поразку в матчі десятого туру УПЛ проти «Колоса» (0:2). Слова фахівця передає прес-служба клубу.
Це була хороша бойова гра. Проти хорошого суперника. У футболі найголовніше - результат. Сьогодні ми його не досягли.
Хоча, ми продемонстрували хороший футбол, мали гольові моменти. На жаль, ми їх не реалізували. Десь, вдача відвернулася від нас. Стійка, поперечина... І суперник нас покарав. За першої ж нагоди.
В епізоді з першим голом не дограли наші захисники. Дали легко забити. Другий гол став наслідком стандарту. Це наша біда - пропускаємо після стандартів.
Гра хороша, але у футболі найголовніше - результат. Тому намагатимемося виправляти ці помилки. І хотілося б кращого відсотка реалізації.
Раніше Вірт згадав, як Луческу схвалював застосування сили в роздягальні «Шахтаря».
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