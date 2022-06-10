Петраков: «Степаненко і Бущан вирушили додому»
Тренер Вірменії: «Який склад зіграє проти нас? Байдуже. У збірній України всі футболісти високого рівня»
Хоакін Капаррос вважає, що його команда ще не знаходиться в найкращій формі
20:29
Головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос дав прес-конференцію перед матчем Ліги націй проти України і відзначив клас гравців свого суперника:
«Ми все ще перебуваємо на шляху до своєї найкращої форми, але знаємо: аби завтра перемогти Україну, нам необхідно показати максимум своїх можливостей. Стосовно складу, то в нас є ще доба на підготовку, тож протягом цих 24-х годин ми визначимо, хто з футболістів краще готовий до поєдинку.
Ми вже знаємо, що Україна добре грає не в рідній країні, адже бачили матчі проти Шотландії та Ірландії. Тож, гадаю, те, що зустріч відбудеться на нейтральному полі, аж ніяк не вплине на потужність нашого суперника.
Який склад зіграє проти нас завтра? Байдуже. У збірній України всі футболісти високого рівня».
Матч Україна – Вірменія відбудеться в Лодзі, Польща 11 червня. Початок о 16:00.
Нагадаємо, Олександр Петраков сказав, які гравці не зможуть взяти участь в грі.
Коментарі 0