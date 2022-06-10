Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:20
Змішані єдиноборства. Combate Global 9

Тренер Вірменії: «Який склад зіграє проти нас? Байдуже. У збірній України всі футболісти високого рівня»

Хоакін Капаррос вважає, що його команда ще не знаходиться в найкращій формі
Футбол Збірна України
20:29
Тренер Вірменії: «Який склад зіграє проти нас? Байдуже. У збірній України всі футболісти високого рівня»

Головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос дав прес-конференцію перед матчем Ліги націй проти України і відзначив клас гравців свого суперника:

«Ми все ще перебуваємо на шляху до своєї найкращої форми, але знаємо: аби завтра перемогти Україну, нам необхідно показати максимум своїх можливостей. Стосовно складу, то в нас є ще доба на підготовку, тож протягом цих 24-х годин ми визначимо, хто з футболістів краще готовий до поєдинку.

Ми вже знаємо, що Україна добре грає не в рідній країні, адже бачили матчі проти Шотландії та Ірландії. Тож, гадаю, те, що зустріч відбудеться на нейтральному полі, аж ніяк не вплине на потужність нашого суперника.

Який склад зіграє проти нас завтра? Байдуже. У збірній України всі футболісти високого рівня».

Матч Україна – Вірменія відбудеться в Лодзі, Польща 11 червня. Початок о 16:00.

Нагадаємо, Олександр Петраков сказав, які гравці не зможуть взяти участь в грі.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Футбол

Топ-клуб АПЛ цікавиться Забарним
Топ-клуб АПЛ цікавиться Забарним
Українська Прем'єр-ліга
21:15
Степаненко: «Колись чемпіонат світу проведуть в Україні, я в цьому не сумніваюся»
Степаненко: «Колись чемпіонат світу проведуть в Україні, я в цьому не сумніваюся»
Збірна України
20:44
Тренер Вірменії: «Який склад зіграє проти нас? Байдуже. У збірній України всі футболісти високого рівня»
Тренер Вірменії: «Який склад зіграє проти нас? Байдуже. У збірній України всі футболісти високого рівня»
Збірна України
20:29
На Де Дзербі з’явився ще один претендент
На Де Дзербі з’явився ще один претендент
Українська Прем'єр-ліга
20:01
Петраков: «Степаненко і Бущан вирушили додому»
Петраков: «Степаненко і Бущан вирушили додому»
Збірна України
18:36
Україна - Вірменія. Ліга націй - для нації переможців! Чи продовжаться експерименти Петракова в «домашньому» Лодзі?
Україна - Вірменія. Ліга націй - для нації переможців! Чи продовжаться експерименти Петракова в «домашньому» Лодзі?
Прогнози
16:02
«Шахтар» виставив цінник на захисника, яким цікавиться «Барселона»
«Шахтар» виставив цінник на захисника, яким цікавиться «Барселона»
Українська Прем'єр-ліга
13:59
Офіційно. Екс-вратар «Динамо» перейшов до польського «Леха»
Офіційно. Екс-вратар «Динамо» перейшов до польського «Леха»
Українські легіонери
12:55
Президент Польського футбольного союзу: «Левандовські - посол українців у світі»
Президент Польського футбольного союзу: «Левандовські - посол українців у світі»
Футбол в Європі
12:27
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
18:16
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Футбол Збірна України
05 червня 21:42
Всі новини