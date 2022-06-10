Тренер Вірменії: «Який склад зіграє проти нас? Байдуже. У збірній України всі футболісти високого рівня»

Головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос дав прес-конференцію перед матчем Ліги націй проти України і відзначив клас гравців свого суперника:

Ми вже знаємо, що Україна добре грає не в рідній країні, адже бачили матчі проти Шотландії та Ірландії. Тож, гадаю, те, що зустріч відбудеться на нейтральному полі, аж ніяк не вплине на потужність нашого суперника.

Який склад зіграє проти нас завтра? Байдуже. У збірній України всі футболісти високого рівня».