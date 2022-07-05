Проспект «Динамо» підписав трирічний контракт з «Олександрією»
Тренер «Янг Бойз»: «Мої думки про цю жахливу війну»
«Динамо» незабаром зіграє проти підопічних Вікі
Рафаель Вікі / Фото - RTS
Головний тренер «Янг Бойз» Рафаель Вікі поділився очікуваннями від благодійного матчу з «Динамо». Слова фахівця передає Blick.
Як і в більшості людей, мої думки про цю жахливу війну. Стосовно нашої контрольної гри я думаю: що робить «Динамо»? Гравці місяцями були далеко від дому і зараз гастролюють?
Ти їм співчуваєш, це зрозуміло. І ми їх чекаємо з нетерпінням. Але ми далеко від політичної складової: для нас це контрольна гра, за допомогою якої ми готуємося до сезону.
Раніше повідомлялося, що нападник «Динамо» Владислав Супряга прибув на збори з 5 кг зайвої ваги.