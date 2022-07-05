Тренер «Янг Бойз»: «Мої думки про цю жахливу війну»

Рафаель Вікі / Фото - RTS

Головний тренер «Янг Бойз» Рафаель Вікі поділився очікуваннями від благодійного матчу з «Динамо». Слова фахівця передає Blick.

Ти їм співчуваєш, це зрозуміло. І ми їх чекаємо з нетерпінням. Але ми далеко від політичної складової: для нас це контрольна гра, за допомогою якої ми готуємося до сезону.