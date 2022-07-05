Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
Шлях Дракона. Художній фільм
10:20
Хокей. Суперліга. Маріуполь - Сокіл

Тренер «Янг Бойз»: «Мої думки про цю жахливу війну»

«Динамо» незабаром зіграє проти підопічних Вікі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:01
Тренер «Янг Бойз»: «Мої думки про цю жахливу війну»
Рафаель Вікі / Фото - RTS

Головний тренер «Янг Бойз» Рафаель Вікі поділився очікуваннями від благодійного матчу з «Динамо». Слова фахівця передає Blick.

Як і в більшості людей, мої думки про цю жахливу війну. Стосовно нашої контрольної гри я думаю: що робить «Динамо»? Гравці місяцями були далеко від дому і зараз гастролюють?

Ти їм співчуваєш, це зрозуміло. І ми їх чекаємо з нетерпінням. Але ми далеко від політичної складової: для нас це контрольна гра, за допомогою якої ми готуємося до сезону.

Раніше повідомлялося, що нападник «Динамо» Владислав Супряга прибув на збори з 5 кг зайвої ваги.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Янг Бойз Динамо Київ війна

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Топ-клуб іспанії запропонував за Циганкова половину трансферної вартості
Топ-клуб іспанії запропонував за Циганкова половину трансферної вартості
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:27
Українець Мораес заявив, що «Шахтар» міг би почекати з поверненням до України зі зборів через вторгнення рф
Українець Мораес заявив, що «Шахтар» міг би почекати з поверненням до України зі зборів через вторгнення рф
Футбол Українські легіонери
09:58
Ветеран «Динамо» вважає немислимим покинути клуб під час війни
Ветеран «Динамо» вважає немислимим покинути клуб під час війни
Футбол Українська Прем'єр-ліга
04 липня 17:59
1
Попов: «Через війну не бачив маму чотири-п'ять місяців»
Попов: «Через війну не бачив маму чотири-п'ять місяців»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
04 липня 14:24
«А що, війна ще не закінчилася». Рижикова розповіла, як представників України підтримують на змаганнях після вторгнення рф
«А що, війна ще не закінчилася». Рижикова розповіла, як представників України підтримують на змаганнях після вторгнення рф
Легка атлетика
04 липня 14:12
Зеленський назвав кількість загиблих спортсменів у війні з росією
Зеленський назвав кількість загиблих спортсменів у війні з росією
Olympics
04 липня 13:05

Новини: Футбол

Агент Роналду веде переговори з «Барселоною» після 9 років португальця в «Реалі»
Агент Роналду веде переговори з «Барселоною» після 9 років португальця в «Реалі»
Англійська Прем'єр-ліга
11:25
УПЛ стартує в 4 областях, можливий варіант із закордоном для учасників єврокубків
УПЛ стартує в 4 областях, можливий варіант із закордоном для учасників єврокубків
Українська Прем'єр-ліга
10:54
Топ-клуб іспанії запропонував за Циганкова половину трансферної вартості
Топ-клуб іспанії запропонував за Циганкова половину трансферної вартості
Українська Прем'єр-ліга
10:27
Українець Мораес заявив, що «Шахтар» міг би почекати з поверненням до України зі зборів через вторгнення рф
Українець Мораес заявив, що «Шахтар» міг би почекати з поверненням до України зі зборів через вторгнення рф
Українські легіонери
09:58
«Чорноморець» офіційно оголосив про продовження співпраці з 39-річним Кравченком
«Чорноморець» офіційно оголосив про продовження співпраці з 39-річним Кравченком
Українська Прем'єр-ліга
09:26
Тренер «Янг Бойз»: «Мої думки про цю жахливу війну»
Тренер «Янг Бойз»: «Мої думки про цю жахливу війну»
Українська Прем'єр-ліга
09:01
Новий тренер «Спеції» хоче зберегти Коваленка в команді
Новий тренер «Спеції» хоче зберегти Коваленка в команді
Серія А
08:28
Супряга прибув на збори з 5 кг зайвої ваги
Супряга прибув на збори з 5 кг зайвої ваги
Українська Прем'єр-ліга
04 липня 22:28
«Ворскла» підписала бразильського форварда
«Ворскла» підписала бразильського форварда
Українська Прем'єр-ліга
04 липня 21:45
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини