Головний тренер Женіса Андрій Демченко висловився про новий виклик у тренерській кар'єрі.

Український фахівець після кількарічного періоду в Грузії вирушив підкорювати Казахстан. Його слова наводить пресслужба клубу.

Дуже радий приєднатися до команди Женіс. Грав я довгий час в Україні, потім працював там же, а останні чотири роки працював у Грузії. Зараз отримав цікаву пропозицію працювати в Казахстані – і для мене це хороший виклик і шанс проявити себе.

Я трохи змінив тренувальний процес, додав інтенсивності, і хлопці із задоволенням працюють - очі горять. Природно, коли приходить новий тренер, з'являється додаткова мотивація, це знаю і по собі, коли був футболістом і тренером. Зараз тренування проходять у хорошому темпі, з позитивним настроєм, і я задоволений тим, як команда працює. Усі хлопці віддаються на 100%.

Великі ставки ставимо на Кубок Казахстану. Перемога в турнірі дає право зіграти в єврокубках - і це важлива мета. Що стосується чемпіонату, то ми перебуваємо в зоні вильоту, але в нижній частині таблиці висока щільність - команди поруч одна з одною.

Моє завдання - поставити гру, щоб за рахунок якісного футболу набирати очки. Чим краще гратимемо - тим вище піднімемося. Мета на сезон - вибратися із зони вильоту і піднятися якомога вище, - сказав Демченко.