Тренер збірної Канади детально проаналізував команду України

Головний тренер збірної Канади Джессі Марш перед стартовим матчем товариського турніру Canadian Shield проти України поділився оцінкою команди Сергія Реброва.

Україна демонструє певну гнучкість у своїй грі – як у побудові захисту, так і в тактичних ідеях з м’ячем. У них дуже організована команда, тактично дуже розумна. Сергій Ребров згадував про молодих гравців, і я з повагою ставлюся до того, що він дає шанс молодим гравцям із внутрішнього чемпіонату.

Є певна невизначеність щодо деяких гравців – як вони впишуться в загальну систему, яку він побудував. Але мене завжди вражала організованість і дисципліна цієї збірної. Вони мають хороших гравців, які виступають у сильних чемпіонатах, вони добре захищаються. Вони фізично дуже сильні, не дають супернику легкого життя.

Ми розуміємо, що на нас чекає серйозне випробування. І відверто кажучи, я дуже чекаю на обидва ці матчі. Мені подобається ставити нашу команду в складні умови та дивитися, як гравці реагують, як справляються з різними суперниками та стилями гри. Це допомагає нам розвивати інтелект і досвід у власній грі. Це два різні матчі, але обидва – з дуже сильними суперниками.