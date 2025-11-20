Павло Василенко

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер прокоментував жеребкування плей-оф відбору на ЧС-2026, де його команді доведеться зустрітися з Україною.

«Я повністю зосереджений на Україні. Спочатку нам потрібно її виграти, тоді, звичайно, буде перевагою бути вдома, якщо ми пройдемо далі. Але я не люблю говорити про те, що станеться, якщо ми виграємо футбольний матч», – цитують Поттера шведські ЗМІ.

На запитання, чому, на його думку, перевагою є те, що і Швеція, і Україна грають на виїзді, він відповів:

«Буде цікаво. Не знаю, як це виглядатиме. Це невелика перевага для України. Але ми маємо бути готовими, і буде багато емоцій. Обидві команди відчайдушно прагнуть пройти далі».

Якщо Україна пройде шведів, то у фіналі плей-оф зустрінуться з переможцем пари Польща – Албанія.

Кваліфікаційні матчі плей-оф відбудуться 26 та 31 березня.

Мундіаль 2026 року пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року. Турнір приймуть США, Канада та Мексика.

Учасники чемпіонату світу-2026 будуть розподілені на 12 груп по чотири команди.