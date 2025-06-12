Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса перед стартом на Євро-2025 (U-21) розкрив завдання команди на турнір.

Так, я пам’ятаю Євро [під керівництвом Руслана Ротаня, Україна дійшла до півфіналу, – прим.], бо особисто спостерігав за командою. Збірна добре показала себе під час турніру і виконала чудову роботу.

Для мене оцінка команди — це не лише про результат на Євро, а й увесь дворічний процес відбору. Маю на увазі розвиток гравців та футбол, в який вони грають. Наприклад, нещодавно ми грали проти Іспанії — дуже сильної команди. І ми побачили, що наші гравці можуть конкурувати з іспанцями. Це також частина цього процесу. Ми раді, що отримали такий досвід.

На Євро ми хочемо дотримуватися своїх ідей та принципів гри, щоб гравці продовжували зростати у вірі в себе. І щоб у майбутньому вони могли швидко адаптуватися до нового середовища й робити наступні кроки на шляху до першої збірної.

Звісно, всі гравці, тренерський штаб і персонал збірної хочуть показати найкращий результат – вийти у фінал і виграти Євро. Зробимо все, що в наших силах, щоб досягти максимуму і здійснити наші бажання. Але треба розуміти, що це великий турнір, де зіграють дуже сильні команди. Побачимо, як усе складеться, – заявив Мельгоса в інтерв’ю ua.tribuna.com.