Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко розповів, що захисник Трабзонспора Арсеній Батагов робить на елітному рівні.

Так, він же прийшов з Харкова як гравець центру поля. Він там не потрапляв в склад на юнацькому рівні, але вже були помітні певні якості, які впадали у вічі.

Передусім як для півзахисника – це хороше бачення поля та елітна середня/довга передача. Просто на елітному рівні. Також гра головою при стандартах як в захисті, так і в атаці. Тобто і там, і там він завжди зустрічався з м’ячем. Якщо ви пам’ятаєте, здається, він у 15-16 років почав виходити у складі, а потім на дорослому рівні стало видно, що може для гравця середини поля йому трохи бракує динаміки. І ще деяких речей, яких бракує у півзахисті.

Теж поступово приходили до думки, що, ймовірно, йому треба буде опускатись трошки нижче. Навіть з Русланом Ротанем це обговорювали, коли спілкувались про майбутнє Арсенія. Здається, саме він у молодіжній збірній першим почав використовувати його як гравця захисту.

Безперервність для гравця центру полю важлива. І тут немає різниці, чи ти граєш з 70% володіння, чи з 30%. Ти все одно маєш рухатись весь час. Ми бачили, що якщо іноді він й може це робити, то все одно комфортніше почувається як центральний захисник – коли є трохи більше часу. Центрбеки не так багато рухаються, як центральні півзахисники. Знову згадаємо молодіжне Євро влітку. Скаути аналізують. І його головна перевага – він розумний гравець. Він спілкується мовами, він, якщо ви раптом не знали, школу з медаллю закінчив.

Сьогодні не так легко знайти гравця на цю позицію для команд, які хочуть грати з позиції сили та є лідерами чемпіонату. Подивіться на його рівень гри з м’ячем – це близько до елітного рівня. Не так багато є центрбеків, які пасом низом можуть відрізати 5-6 суперників. Довга передача – теж топ – підкреслив Михайленко в інтерв'ю ua.tribuna.com.