Данило Сікан може перейти до Касимпаші, якщо в це трансферне вікно не надійдуть цікавіші пропозиції з Європи, повідомляє Haber61.

Український форвард сподобався головному тренеру стамбульського клубу Емре Белезоглу, тоді як довіра до нього з боку наставника Трабзонспора Фатіха Текке суттєво знизилася.

За інформацією джерела, Сікан вже повідомив свого агента про позитивний результат переговорів з керівництвом Касимпаші. Цього сезону українець провів 15 матчів за Трабзон і забив два голи.

Раніше повідомлялося, що клуб АПЛ запропонував ща Батагова 20 мільйонів євро.