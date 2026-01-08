Сікан може покинути Трабзонспор взимку за однієї умови
Українець вже має один варіант
40 хвилин тому
Данило Сікан/фото: Трабзонспор
Данило Сікан може перейти до Касимпаші, якщо в це трансферне вікно не надійдуть цікавіші пропозиції з Європи, повідомляє Haber61.
Український форвард сподобався головному тренеру стамбульського клубу Емре Белезоглу, тоді як довіра до нього з боку наставника Трабзонспора Фатіха Текке суттєво знизилася.
За інформацією джерела, Сікан вже повідомив свого агента про позитивний результат переговорів з керівництвом Касимпаші. Цього сезону українець провів 15 матчів за Трабзон і забив два голи.
Раніше повідомлялося, що клуб АПЛ запропонував ща Батагова 20 мільйонів євро.