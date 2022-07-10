Тренер збірної України: «Сильніше за усі клуби УПЛ постраждає «Шахтар»

Головний тренер юнацької збірної України Володимир Єзерський розповів, як відтік легіонерів вплине на УПЛ.

— Звичайно, ще не один сезон не проводився за таких умов. Такі зараз наші реалії. Дуже важливо знайти регіони, де було б найбільш комфортно і безпечно учасникам змагань.

А що стосується вашого питання, то вже зараз, коли до запланованого старту ще більше місяця, відбуваються великі зміни в командах. Зокрема, з України виїхали багато легіонерів. Найбільше постраждає « Шахтар ». І навпаки, плюс для тих клубів, хто раніше робив ставку на своїх вихованців або взагалі українських виконавців. В таких умовах у « Динамо » буде перевага, оскільки його склад збалансований і практично не змінився. Киян зараз можна назвати головними фаворитами майбутнього сезону.

— Наскільки впаде рівень УПЛ в зв'язку з нинішньою ситуацією в країні?

— Безсумнівно, він впаде, оскільки якісних легіонерів нам не буде вистачати, і їх в Україну найближчим часом навряд чи заманиш. Поряд з такими виконавцями швидше розвивається молодь. Але це дорога і для інших молодих гравців, які через високу конкуренцію не могли заявити про себе