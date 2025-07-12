Тренер Жирони занепокоєний ситуацією з Циганковим
Віктор цього літа може залишити Каталонію
11 хвилин тому
Віктор Циганков / Фото - ФК Жирона
Жирона готова розглянути пропозиції щодо трансферу українського вінгера Віктора Циганкова в розмірі 20 мільйонів євро, повідомляє El Nacional.
Наставник Жирони Мічел звернувся до керівництва з проханням не відпускати Циганкова, якого вважає ключовою фігурую в каталонському клубі.
Раніше повідомлялося, що до українського футболіста виявляє серйозний інтерес Ноттінгем Форест.
Минулого сезону Циганков за Жирону провів 32 матчі, в яких відзначився двома забитими м'ячами та п'ятьма результативними передачами.
Контракт українця з каталонським клубом розрахований до кінця червня 2027 року.