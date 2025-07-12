Павло Василенко

Вінгер збірної України та Жирони Віктор Циганков потрапив у сферу англійського клубу.

За даними Mis7er Malaki, до українського футболіста виявляє серйозний інтерес клуб з Англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест, який виступає в єврокубках.

Керівництво «лісників» розраховує оформити трансфер найближчим часом, розглядаючи Циганкова як пряму заміну Антоні Еланзі, який нещодавно пішов у Ньюкасл за 55 мільйонів фунтів стерлінгів.

Минулого сезону Циганков за Жирону провів 32 матчі, в яких відзначився двома забитими м'ячами та п'ятьма результативними передачами.

Контракт українця з каталонським клубом розрахований до кінця червня 2027 року.