Легендарний голкіпер Динамо та колишній тренер киян Олександр Шовковський у своєму Facebook детально розповів про своє майбутнє. Фахівець повідомив, чи отримував пропозицію від УАФ очолити збірну України.

Я отримав дуже багато запитань від вас. Питань щодо моєї ігрової та тренерської кар’єри. Намагався відповідати але розуміючи, що відповісти кожному особисто неможливо, тому вирішив дати відповідь ще тут.

Футбол — це частина мого життя і частина мого серця. Я обрав цей шлях ще в дитинстві. Я вдячний за все, що мав як гравець: за перемоги, за чемпіонства, за можливість бути частиною команди і вести її до результату.

Сьогодні мій шлях у футболі — це тренерство. Я щодня працюю над собою, навчаюся, аналізую, спілкуюся з колегами, вивчаю сучасні підходи до гри.

Для мене важливо не просто тренувати команду, а будувати систему — команду однодумців, тренерський штаб, який розділяє моє бачення і підсилює його.

Чи були пропозиції? Так, були. І не одна. Але мені був потрібен час — щоб відновитися, переосмислити досвід, зробити висновки і рухатися далі вже з чітким розумінням і новою енергією. Робота без паузи на такому рівні вимагає великих ресурсів — і фізичних, і ментальних.

Чи готовий я працювати далі? Так. Я веду діалог, є інтерес, і цей процес триває. Окремо щодо збірної України — це питання, яке ви ставили дуже часто. Це рівень максимальної відповідальності, і рішення щодо призначення ухвалюється конкретними людьми, які несуть за це повну відповідальність. На сьогоднішній день офіційної пропозиції від людей, які мають повноваження її робити, мені не надходило. Водночас були дзвінки, розмови, обговорення — інтерес до цієї теми є, але важливо розділяти розмови і конкретні рішення.

Також багато запитань було щодо моїх стосунків з Мальдерою. Так, ми дійсно підтримуємо дружні відносини, спілкуємося і поважаємо професійний досвід один одного. У футболі все будується на довірі та розумінні, тому я не виключаю можливості співпраці в майбутньому. Більше того, мені було б цікаво і приємно бачити такого спеціаліста у своїй команді.

Мені близький європейський футбол. Я переконаний, що розвиток можливий тільки через постійне навчання, обмін досвідом і відкритість до нових ідей. Саме тому я приділяю цьому багато уваги і розглядаю можливість роботи в міжнародному середовищі. Чи це буде український клуб, чи європейський — покаже час

У футболі все вирішується через конкретні домовленості і спільне бачення.Дякую за ваші запитання і за підтримку. Це важливо і це мотивує рухатися далі. Думаю, ми ще обов’язково повернемося до такого формату спілкування.