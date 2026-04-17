Шевченко: «До кінця місяця ми ухвалимо фінальне рішення на користь майбутнього збірної України»
До кінця квітня футбольна спільнота дізнається про стратегічні кроки, які визначать майбутнє національної команди
близько 2 годин тому
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко під час Конгресу УАФ прокоментував виступи національної команди та окреслив терміни прийняття стратегічних рішень.
Очільник асоціації наголосив на відповідальності за результат після невиходу збірної на чемпіонат світу.
Кваліфікуватися через європейський відбір непросто, але це не знімає відповідальності за результат. Потрібно зробити зважені кроки, аби покращити результат. До кінця місяця ми ухвалимо фінальне рішення на користь майбутнього збірної. Нам треба якнайкраще підготуватися до Ліги націй, аби гідно розпочати відбір на наступний чемпіонат Європи.
Нагадаємо, що чинна угода головного тренера Сергія Реброва з УАФ розрахована до червня.
Джерело: Ребров залишить пост головного тренера збірної України.
