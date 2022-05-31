Бензема визнаний найкращим гравцем сезону Ліги чемпіонів
Третє досягнення в ЛЧ за тиждень. Бензема – автор найкращого голу турніру
Раніше француз став кращим бомбардиром і гравцем єврокубка
22:38
Карім Бензема / Фото - Реал Мадрид
Гол нападника «Реала» Каріма Бензема визнаний кращим в сезоні Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба UEFA.
Взяття воріт було зафіксовано в першому матчі чвертьфіналу проти «Челсі». «Вершкові» перемогли 3:1.
Відео голу
Нагадаємо, Бензема також став кращим гравцем і бомбардиром сезону в Лізі чемпіонів.
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