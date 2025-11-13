Сергій Разумовський

Відомий футбольний журналіст і коментатор Михайло Співаковський перед матчем п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції поділився прогнозом на підсумок боротьби у групі D.

❓ Чи пройде збірна України на ЧС-2026?

Песимізм – улюблений син реалізму. І, прогнозуючи невдачу головної команди, щиро сподіваюся, що вона своєю грою і результатом вб’є в мені експерта. Звідси мій прогноз: Франція – мінус два. Ісландія – нічия. Третє місце в групі. І питання до УАФ, на яке требу було мати відповідь вчора, – заявив Співаковський в інтерв'ю Tribuna.com. Михайло Співаковський

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 і подивитися пряму трансляцію гри можна вже сьогодні, 13 листопада, на сторінці події Франція – Україна на Xsport. Початок – о 21:45.

Раніше визначилася заявка синьо-жовтих на надважливий матч. Команді Сергія Реброва не допоможуть декілька лідерів.