Третє місце. Журналіст шокував прогнозом на підсумок боротьби за ЧС-2026 для збірної України
Співаковський вважає, що до УАФ буде дуже багато запитань
близько 2 годин тому
Відомий футбольний журналіст і коментатор Михайло Співаковський перед матчем п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції поділився прогнозом на підсумок боротьби у групі D.
Песимізм – улюблений син реалізму. І, прогнозуючи невдачу головної команди, щиро сподіваюся, що вона своєю грою і результатом вб’є в мені експерта.
Звідси мій прогноз: Франція – мінус два. Ісландія – нічия. Третє місце в групі. І питання до УАФ, на яке требу було мати відповідь вчора, – заявив Співаковський в інтерв'ю Tribuna.com.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 і подивитися пряму трансляцію гри можна вже сьогодні, 13 листопада, на сторінці події Франція – Україна на Xsport. Початок – о 21:45.
Раніше визначилася заявка синьо-жовтих на надважливий матч. Команді Сергія Реброва не допоможуть декілька лідерів.
