У третьому турі групового етапу клубного чемпіонату світу Бенфіка обіграла Баварію із мінімальним рахунком 1:0. Український голкіпер Анатолій Трубін провів весь матч і був визнаний найкращим гравцем зустрічі.

Після фінального свистка Трубін поспілкувався із представниками ЗМІ. Він зазначив, що відчуває гордість за свою команду, проте зізнався — фізично відчуває сильну втому.

«Це був чудовий матч проти чудової команди. Я дуже щасливий і пишаюся командою. Ми віддали все, щоб перемогти. Було дуже спекотно. Було дуже важливо перемогти. Ми виконали свою роботу, щоб пройти в наступний раунд.

Челсі або Есперанс? Поки що я дуже втомився, нічого не відчуваю. Я просто хочу відпочити, а потім ми підготуємося до наступної гри. Ми були зосереджені на Баварії, а тепер побачимо, що буде далі», – заявив Трубін відразу після матчу для A Bola.