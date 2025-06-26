Трубін - після перемоги над Баварією: «Дуже втомився і нічого не відчуваю»
Голкіпер Бенфіки дав свій коментар
близько 1 години тому
У третьому турі групового етапу клубного чемпіонату світу Бенфіка обіграла Баварію із мінімальним рахунком 1:0. Український голкіпер Анатолій Трубін провів весь матч і був визнаний найкращим гравцем зустрічі.
Після фінального свистка Трубін поспілкувався із представниками ЗМІ. Він зазначив, що відчуває гордість за свою команду, проте зізнався — фізично відчуває сильну втому.
«Це був чудовий матч проти чудової команди. Я дуже щасливий і пишаюся командою. Ми віддали все, щоб перемогти. Було дуже спекотно. Було дуже важливо перемогти. Ми виконали свою роботу, щоб пройти в наступний раунд.
Челсі або Есперанс? Поки що я дуже втомився, нічого не відчуваю. Я просто хочу відпочити, а потім ми підготуємося до наступної гри. Ми були зосереджені на Баварії, а тепер побачимо, що буде далі», – заявив Трубін відразу після матчу для A Bola.
Нагадаємо, раніше у групі С португальці зіграли внічию з аргентинським Бока Хуніорс (2:2) та впевнено перемогли Окленд Сіті (6:0).
У чвертьфіналі плей-офф турніру Бенфіка зустрінеться з лондонським Челсі. Матч відбудеться у суботу, 28 червня, початок – о 23:00 за київським часом.