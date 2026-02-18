Сергій Разумовський

У першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів мадридський Реал здобув мінімальну виїзну перемогу над Бенфікою з рахунком 1:0.

Ворота португальської команди у цьому матчі захищав український голкіпер Анатолій Трубін, який провів дуже впевнену гру і неодноразово виручав своїх партнерів. Трубін відзначився шістьма сейвами, один раз вдало зіграв на виході, здійснив сім підбирань м’яча та виконав два виноси. Також він віддав 11 точних передач із 18 (точність – понад 61%), при цьому сім разів втрачав м’яч.

На 74-й хвилині головний тренер Бенфіки кинув у бій ще одного українця – центрального півзахисника Георгія Судакова. У відведений час він встиг відзначитися 80% точністю передач (8 із 10), зробити один вдалий відбір та одне підбирання, однак втратив м’яч чотири рази, виграв лише 25% єдиноборств (1 з 4) і отримав жовту картку у компенсований час.

За підсумками гри авторитетні статистичні портали відзначили високий рівень гри Трубіна: WhoScored поставив українському воротарю оцінку 8.0 (найкращий гравець матчу), а на Sofascore — 7.7 (друга найкраща оцінка у грі). Судаков отримав на цих ресурсах 5.9 і 6.5 відповідно. Воротар Реала Андрій Лунін увесь поєдинок провів на лаві запасних.

Завдяки впевненим діям Трубіна Бенфіка зберігала інтригу до фінального свистка, однак саме гол Вінісіуса Жуніора приніс Реалу мінімальну перемогу перед матчем-відповіддю в Мадриді.