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Трубін цікавий двом клубам Серії А
Воротар «Шахтаря» може опинитися в чемпіонаті Італії
08 жовтня 15:40
Воротар «Шахтаря» Анатолій Трубін цікавий двом клубам з Італії, повідомляє журналіст Ніколо Скіра в своєму Twitter.
Це «Сассуоло» і «Удінезе». Клуби спробують придбати Трубіна в наступне літнє трансферне вікно.
21-річний воротар в поточному сезоні провів 8 матчів за «Шахтар» у всіх турнірах. Він пропустив 6 голів і 3 рази відіграв на нуль.
Раніше стало відомо, що італійський топ-клуб цікавиться вінгером «Шахтаря» Михайлом Мудрик.
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