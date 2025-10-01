Трубін відреагував на поразку Бенфіки від Челсі в Лізі чемпіонів
Футболіст зробив заяву в соцмережах
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував поразку у матчі другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Челсі (0:1).
«Поразка ранить, але вона лише підживлює бажання повернутися сильнішим», – написав Трубін у своєму інстаграмі.
У наступному турі ЛЧ підопічні Жозе Моурінью на виїзді поміряються силами з англійським Ньюкаслом: 21 жовтня, 22:00.
Бенфіка посідає 30-те місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів, не набравши жодного балу.
Трубін в цьому сезоні провів за лісабонців 12 матчів: сім пропущених м’ячів, сім «сухих» поєдинків.