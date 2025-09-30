Новини перед матчем та форма команд

Челсі розпочав сезон оптимістично, але останні тижні стали катастрофічними: єдина перемога у п’яти останніх матчах була здобута проти скромного Лінкольна з третього дивізіону (1 перемога, 1 нічия, 3 поразки). У двох поспіль матчах АПЛ «сині» залишалися в меншості через вилучення, що змусило наставника Енцо Мареску різко критикувати команду за «подарунки» суперникам. У Лізі чемпіонів все теж почалося невдало – поразка від Баварії (1:3) стала третьою поспіль у турнірі, чого ще ніколи не траплялося в історії клубу.

Для Моурінью цей матч – особливий. Триразовий чемпіон Англії з Челсі, він повертається на «Брідж» уже як наставник Бенфіки, з якою поки не програвав (2 перемоги, 1 нічия). Його попередник Бруну Лаже був звільнений після сенсаційної домашньої поразки від «Карабаху» (2:3), коли команда розгубила двогольову перевагу. Це вже вдруге за рік, коли «орли» втратили такий запас у Лізі чемпіонів. Водночас у виїзних матчах «Бенфіка» виглядає потужно – 5 перемог у 7 останніх іграх ЛЧ (2 поразки).

Історія протистоянь

Челсі виграв усі чотири попередні зустрічі з Бенфікою, причому всі вони проходили на стадії плей-оф. Цього літа лондонці розгромили суперника у півфіналі Клубного чемпіонату світу (4:1). Для Бенфіки це продовжило серію без перемог проти англійських клубів у єврокубках до восьми матчів (3 нічиї, 5 поразок).

Гарячі факти та серії

Челсі забивав у 17 з останніх 18 матчів.

Три останні поразки «синіх» у ЛЧ були з різницею у два голи.

У дев’яти останніх матчах Бенфіки було показано п’ять червоних карток.

Жозе Моурінью не перемагав «Челсі» як тренер уже сім матчів поспіль (3 нічиї, 4 поразки).

Ключові гравці та втрати

Енцо Фернандес (Челсі) — колишній гравець Бенфіки, взяв участь у чотирьох голах у семи останніх матчах (3 голи, 1 асист), але при цьому отримав дві жовті картки.

Георгій Судаков (Бенфіка) — відкривав рахунок у двох з трьох останніх матчів і залишається непереможним у 17 іграх, де відзначався голом (15 перемог, 2 нічиї).

У «Челсі» не зіграють захисники Тосін Адарабійо та Веслі Фофана, а також лідер атаки Коул Палмер. У Бенфіки кадрових втрат немає.

