Голкіпер лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував важлививу перемогу своєї команди над Баварією з рахунком 1:0 у рамках третього туру клубного чемпіонату світу. Українця було визнано найкращим гравцем зустрічі, відбивши всі удари по своїх воротах.

«Багато емоцій від всього, що відбулося сьогодні. Було непросто, але результат вартий всіх зусиль. Цей турнір справді особливий. До зустрічі в 1/8 фіналу», – написав Анатолій в соціальних мережах. Раніше у групі С Бенфіка зіграла внічию з Бока Хуніорс (2:2) та впевнено обіграла Окленд Сіті (6:0). Завдяки цим результатам португальці вийшли до плей-офф турніру, де їм доведеться зустрітися з Челсі. Матч пройде у суботу, 28 червня, о 23:00 за київським часом.

У сезоні 2024/25 Трубін провів 50 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив стільки ж м'ячів та 21 раз зберігав ворота «на замку».