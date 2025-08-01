Спортинг та Бенфіка між собою розіграли Суперкубок Португалії, що дав старт новому сезону. Матч в Алгарве завершився з рахунком 0:1.

Чемпіон Португалії після від'їзду головного бомбардира Віктора Дьокереша в Арсенал не зміг вразити ворота Анатолія Трубіна, якого португальські медіа вже встигли продати в інший клуб.

Єдиного голу найкращого голеадора Бенфіки Павлідіса на початку другого тайму виявилось достатньо, аби команда Бруну Лажа розпочала новий сезон з перемоги в Суперкубку.

До слова, для Трубіна цей титул став другим в Португалії після перемоги в Кубку португальської ліги 2024/25.

Суперкубок Португалії-2025

Спортинг - Бенфіка 0:1

Гол: Павлідіс, 50

Трубін отримав нового партнера в Бенфіці.