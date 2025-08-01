Трубін завдяки тріумфу в Суперкубку Португалії поповнив колекцію трофеїв в Бенфіці
Другий трофей Анатолія в Португалії
близько 1 години тому
Анатолій Трубін / Фото - Бенфіка
Спортинг та Бенфіка між собою розіграли Суперкубок Португалії, що дав старт новому сезону. Матч в Алгарве завершився з рахунком 0:1.
Чемпіон Португалії після від'їзду головного бомбардира Віктора Дьокереша в Арсенал не зміг вразити ворота Анатолія Трубіна, якого португальські медіа вже встигли продати в інший клуб.
Єдиного голу найкращого голеадора Бенфіки Павлідіса на початку другого тайму виявилось достатньо, аби команда Бруну Лажа розпочала новий сезон з перемоги в Суперкубку.
До слова, для Трубіна цей титул став другим в Португалії після перемоги в Кубку португальської ліги 2024/25.
Суперкубок Португалії-2025
Спортинг - Бенфіка 0:1
Гол: Павлідіс, 50