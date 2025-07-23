Під час поточного літнього трансферного вікна лісабонська Бенфіка та італійська Рома несподівано опинилися по різні боки барикад, змагаючись за підписання двох талановитих півзахисників - Нейла Ель-Айнауї з французького Ланса і Річарда Ріоса з бразильського Палмейраса.

У результаті першими про свій успіх оголосили римляни, зробивши ставку на марокканського хавбека. А ось колумбійський гравець у підсумку поповнив лави Бенфіки.

За 25-річного Ріоса португальці заплатили 27 мільйонів євро. Крім того, клуб зобов'язався виплатити близько 419 тисяч євро як компенсацію академіям, які виховали футболіста.

Угода з півзахисником розрахована до 2030 року, а сума відступних за нього склала значні 100 мільйонів євро.

У поточному сезоні Річард Ріос провів 36 матчів у складі Палмейраса, відзначившись чотирма забитими м'ячами і чотирма результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що журналіст дав пораду Бенфікці щодо Трубіна.