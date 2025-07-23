Трубін отримав нового партнера в Бенфіці
Португальці таки закрили переїзд гравця до Європи
близько 3 годин тому
Під час поточного літнього трансферного вікна лісабонська Бенфіка та італійська Рома несподівано опинилися по різні боки барикад, змагаючись за підписання двох талановитих півзахисників - Нейла Ель-Айнауї з французького Ланса і Річарда Ріоса з бразильського Палмейраса.
У результаті першими про свій успіх оголосили римляни, зробивши ставку на марокканського хавбека. А ось колумбійський гравець у підсумку поповнив лави Бенфіки.
За 25-річного Ріоса португальці заплатили 27 мільйонів євро. Крім того, клуб зобов'язався виплатити близько 419 тисяч євро як компенсацію академіям, які виховали футболіста.
Угода з півзахисником розрахована до 2030 року, а сума відступних за нього склала значні 100 мільйонів євро.
У поточному сезоні Річард Ріос провів 36 матчів у складі Палмейраса, відзначившись чотирма забитими м'ячами і чотирма результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що журналіст дав пораду Бенфікці щодо Трубіна.