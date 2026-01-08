Павло Василенко

Колишній головний тренер Барселони Кіке Сетьєн зізнався, що каталонському гранду знадобилося майже чотири роки, аби повністю погасити фінансові зобов’язання перед ним після звільнення у 2020 році. Про це 67-річний фахівець розповів в інтерв’ю іспанським медіа, фактично поставивши крапку в одній із затяжних фінансових історій клубу.

В ефірі радіошоу El Larguero Сетьєн підтвердив, що питання остаточно врегульоване, хоча сама затримка, за його словами, яскраво ілюструє глибокі проблеми з ліквідністю, з якими Барселона боролася останніми роками. Після звільнення тренер був змушений звернутися до суду, аби домогтися виплати належних йому коштів.

«Барселоні знадобилося три або чотири роки, щоб заплатити мені. Тепер усе вирішено – вони сплатили все, що заборгували, і більше нічого мені не винні», – заявив Сетьєн.

Водночас наставник згадав і про іншу судову тяганину – з Вільярреалом, від якого він уже майже три роки намагається домогтися виплати за контрактом. Цей факт лише підкреслює, наскільки складними можуть бути фінансові розставання у сучасному футболі.

Перебування Кіке Сетьєна на лаві Барселони виявилося коротким і суперечливим. Його призначили в січні 2020 року замість Ернесто Вальверде з місією повернути команді фірмову «ДНК» і привабливий стиль гри. Однак тренер прийшов у клуб у момент глибокої внутрішньої кризи.

За сім місяців роботи Сетьєн провів 25 матчів, здобувши 16 перемог, чотири нічиї та п’ять поразок, і фінішував другим у Ла Лізі. Втім, його каденція назавжди асоціюватиметься з принизливою поразкою від Баварії 2:8 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.