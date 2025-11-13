Відомий футбольний журналіст і коментатор Михайло Співаковський в інтерв'ю Tribuna.com перед матчем п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Франція – Україна розповів про проблеми синьо-жовтих.

Єдиний польовий гравець, який міг би стабільно робити різницю у своїй зоні, вже рік чекає на результати проби Б. Єдиний футболіст, який в останні двадцять років розривав топ-5 лігу, травмований. Усі інші або не в найкращій формі, або об’єктивно не витягують за індивідуальним рівнем.

Це можна було б компенсувати напрацьованими механізмами командної гри, але ця збірна грає в реактивно-адаптивний футбол. Ми не робимо ходи першими. Ми чекаємо, що зробить суперник, а потім реагуємо з джетлагом. Це може спрацювати, як проти Македонії. А може призвести до катастрофи, як проти Румунії.

Єдина яскрава гра, в якій у нас був потужний та несподіваний план, до якого підлаштовувався суперник – 5-3-2 проти Бельгії на Євро-2024.

Усі інші партії ми починали чорними, ба більше – в шахах у чорних є мільйон перевірених заготовок, щоб як мінімум не програти. Збірна Реброва більшість матчів грала в «шахи Фішера» – це коли шахіст дізнається про розташування фігур прямо перед першим ходом. Два з половиною роки грати в рандом – це занадто.

Переваги? Наша збірна завжди може зіграти один окремо взятий матч як останній. І конкретно збірна Реброва має досвід таких перемог у попередньому циклі. Це поза логікою, як 5:3 над Ісландією в Рейк’явіку. Але скільки у нас таких чіт-кодів.