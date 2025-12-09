Сергій Разумовський

Баварія продовжує впевнений шлях у Лізі чемпіонів, перегравши на своєму полі Спортінг з рахунком 3:1 у матчі шостого туру загального етапу турніру. На 69-й хвилині свій внесок у перемогу мюнхенців зробив вінгер Леннарт Карл, який відзначився забитим м’ячем після гольової передачі Конрада Лаймера.

Цей гол став історичним для молодого таланта. Карл у віці 17 років і 290 днів став наймолодшим футболістом, який забивав у трьох поспіль матчах Ліги чемпіонів, в яких виходив на поле. Раніше він уже засмучував голкіперів Брюгге та Арсеналу.

У поточному сезоні Леннарт Карл має в активі п'ять забитих м’ячів і дві результативні передачі в 20 поєдинках за Баварію. Це підкреслює його роль зірки команди, що сходить.

Усі перипетії навколо матчу загального етапу Ліги чемпіоні, аналіз і огляд гри – на сторінці події Баварія – Спортінг на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.