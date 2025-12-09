Павло Василенко

Баварія здобула впевнену перемогу над лісабонським Спортінгом з рахунком 3:1 у матчі 6-го туру основної фази Ліги чемпіонів, що відбувся на «Альянц Арені».

На 54-й хвилині гравець господарів Джошуа Кімміх забив автогол, вивівши португальців уперед. Однак мюнхенці швидко відновили рівновагу. Гол Сержа Гнабрі на 65-й хвилині, згодом результативні удари молодого таланту Леннарта Карла (69-та хвилина) та Джонатана Та (77-та хвилина) забезпечили Баварії перемогу.

Особливо варто відзначити 17-річного Карла, який став наймолодшим гравцем Баварії, який забив у трьох матчах поспіль Ліги чемпіонів, відзначившись також голами у поєдинках проти Брюгге та Арсенала. Ще одна добра новина для команди Венсана Компані – повернення до гри Альфонсо Девіса, який після тривалої відсутності зіграв кілька хвилин.

Зараз Баварія займає третє місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, набравши 12 очок після п'яти матчів. Перемога сьогодні фактично гарантує команді місце в топ-8.

Ліга чемпіонів, 6-й тур

Баварія – Спортінг – 3:1

Голи: Гнабрі, 61, Карл, 69, Та, 77 – Кімміх, 54 (автогол).