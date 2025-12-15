Сергій Разумовський

Донецький Шахтар може взимку позбутися одного зі своїх захисників. Про це повідомляє INSIDE UPL.

За інформацією джерела, 23-річний фулбек Іраклі Азаров ухвалив рішення змінити клуб уже в це трансферне вікно. «Гірники» начебто вже розпочали процес пошуку для нього нової команди, розглядаючи як варіант повноцінного трансферу, так і можливу оренду.

Поточний сезон складається для грузинського захисника не надто вдало. Він провів лише 13 матчів і відзначився однією результативною передачею.

Втім, і за попереднього тренера Маріно Пушича ситуація була схожою. У минулій кампанії Азаров зіграв 15 поєдинків у всіх турнірах і оформив три асисти, маючи статус радше гравця ротації, ніж стабільного основного.

Останній раз провідну роль у складі Шахтаря він виконував у сезоні-2023/24, коли відіграв 32 матчі та записав до свого активу чотири результативні передачі. Зниження ігрового часу в наступних сезонах, вочевидь, і підштовхнуло футболіста до бажання змінити клубне оточення.

Нагадаємо, Шахтар уже оформив перший зимовий трансфер.