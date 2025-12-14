Донецький Шахтар офіційно оформив трансфер нігерійського вінгера Проспера Оба, який раніше виступав за черкаський ЛНЗ, повідомила пресслужба клубу.

У заяві клубу йдеться, що гравцю бажають успішного старту у новій команді. Контракт 22-річного футболіста з Нігерії розрахований до 31 грудня 2030 року. Деталі фінансової частини угоди не розкриваються.

У сезоні 2025/26 Проспер Оба провів 17 матчів на клубному рівні, забивши 8 м'ячів та оформивши 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 1 мільйон євро.

Раніше повідомлялося, що на лідера Кривбаса націлився Ботафого.