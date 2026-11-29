«Це злочин»: Ротань відреагував на вилучення Бабогла та травму Краснопіра
Фахівець не стримував емоцій після гри у Львові
Головний тренер Полісся Руслан Ротань емоційно відреагував на жорсткий епізод наприкінці матчу 14-го туру УПЛ проти Карпат, який завершився нічиєю 1:1. Захисник львів'ян Владислав Бабогло під час верхової боротьби влучив рукою в голову нападника житомирської команди Ігоря Краснопіра. Футболіст отримав розсічення, а арбітр показав порушнику червону картку. Постраждалого гравця відвезли до медичного закладу.
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Після поєдинку Ротань не приховував занепокоєння станом свого підопічного та різко оцінив дії Бабогла.
«Ігоря Краснопіра забрала швидка, наразі інформації немає. У такі моменти ти не думаєш про футбол і результат, а хочеться, щоб з Ігорем усе було добре. І ми, і рідні дуже хвилюємося. Цей момент зі сторони Бабогла… Я вважаю, що це злочин. Не можна так поводитися на футбольному полі. Звісно, зараз усі думки тільки про Ігоря», – заявив наставник Полісся на післяматчевій пресконференції.
Наразі житомирська команда має 30 очок і посідає перше місце в турнірній таблиці УПЛ. У наступному, 15-му турі підопічні Ротаня зіграють удома проти Епіцентра. Матч запланований на 5 грудня, початок – о 13:00 за київським часом.
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