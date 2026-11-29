Павло Василенко

Карпати та Полісся не визначили переможця в матчі 14-го туру Української Прем’єр-ліги. Поєдинок у Львові завершився з рахунком 1:1, хоча житомирська команда була близькою до виїзної перемоги.

У першому таймі гості діяли активніше та створили кілька небезпечних моментів. Назаренко, Чоботенко й Сарапій намагалися вразити ворота господарів, однак їхнім ударам забракло точності. Карпати відповіли спробою Костенка, який також не влучив у ціль.