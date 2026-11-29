Кров, пенальті, вилучення та автогол воротаря. Матч Карпат з Поліссям завершився бійкою
Команди розписали мирову
Карпати та Полісся не визначили переможця в матчі 14-го туру Української Прем’єр-ліги. Поєдинок у Львові завершився з рахунком 1:1, хоча житомирська команда була близькою до виїзної перемоги.
У першому таймі гості діяли активніше та створили кілька небезпечних моментів. Назаренко, Чоботенко й Сарапій намагалися вразити ворота господарів, однак їхнім ударам забракло точності. Карпати відповіли спробою Костенка, який також не влучив у ціль.
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Рахунок відкрили після перерви. Моха порушив правила проти Шепелєва, і арбітр призначив пенальті, який реалізував Велетень. Згодом він сам та Гайдучик могли закріпити перевагу Полісся, але не скористалися своїми нагодами.
Карпати врятувалися наприкінці зустрічі: після подачі зі штрафного м’яч влучив у стійку, а від голкіпера гостей залетів у ворота. Згодом гра перетворилася на справжню драму. Під час верхової боротьби Бабогло влучив рукою в голову Краснопіру. Захисника Карпат вилучили, а нападника Полісся відправили до лікарні. Після епізоду футболісти обох команд зійшлися в емоційній суперечці, яку довелося припиняти арбітру.
- Відео бійки дивіться тут
Полісся з 30 очками посідає перше місце в турнірній таблиці УПЛ, Карпати мають 23 бали та йдуть п’ятими. 5 грудня житомирці приймуть Епіцентр, а львів’яни зіграють з Оболонню.
УПЛ, 14-тур
Карпати – Полісся – 1:1
Голи: Волинець, 90 (авт) – Велетень, 61 (пен).
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