Центрбек «Динамо»: «Моя кар'єра була на волосинці»

Микита Бурда / Фото - ФК Динамо Київ

Захисник «Динамо» Микита Бурда розповів про відновлення після серйозної травми, матчі з «Фенербахче» і футбол при військовому положенні.

Хочу просто прогресувати, грати у футбол, тренуватися, щоб всі травми лишилися позаду.

У мене ще є чинний контракт з «Динамо». Тому я повинен був повернутися. Це мій рідний клуб, в якому я хочу грати. Якщо «Динамо» не потребуватиме моєї допомоги, тоді вже буду думати, де продовжити кар’єру.

За ситуацією в країні ми всі дуже слідкуємо. Звичайно, це наша країна, яку ми любимо. Ми хочемо тут жити, грати для наших вболівальників. Хочемо, щоб все закінчилося. Хоч і є повітряні тривоги, але ми приїхали додому, тут тренуємося. Ми дуже раді цьому.

Де б ми не були, найкраще місце у світі – дім. Найкраще місто у світі – Київ. Найкраща країна – наша. Тому ми раді, що повернулися. Будемо сподіватися, що все закінчиться, що наші хлопці на передовій справляться.

«Фенербахче»? В принципі немає різниці, з ким грати. Хто б не випав – нам треба виходити в ЛЧ. Вже ближче до матчу тренерський штаб нам покаже, як треба грати. Думаю, все буде добре.