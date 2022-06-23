У розташування «Динамо» повернулася частина «збірників»
Захисник «Динамо» може знову перейти в «Дніпро-1»
Поки гравець тренується зі столичним клубом
Микита Кравченко / Фото - ФК Динамо Київ
Захисник «Динамо» Микита Кравченко тренується з київською командою. Його доля вирішиться пізніше.
Термін оренди футболіста в «Дніпро 1» закінчується 30 червня. Не виключено, що він повернеться в команду Ігора Йовічевича.
25-річний гравець в минулому сезоні провів 16 матчів. У них йому вдалося відзначитися 4 результативними передачами.
Також повідомлялося, що форвард «Дніпра-1», що не зіграв жодного разу за клуб, продовжить виступи в Польщі.
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