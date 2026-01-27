Сергій Разумовський

Півзахисник збірної України та Брентфорда Єгор Ярмолюк може найближчим часом стати фігурантом трансферних новин. Про це повідомляє видання TeamTalk.

21-річний хавбек, який отримує стабільну практику в АПЛ, потрапив у сферу інтересів одного з провідних клубів Англії. Манчестер Юнайтед розглядає Ярмолюка як варіант підсилення центру поля з прицілом на довгострокову перспективу. У клубі нібито оцінюють українця як футболіста, який здатний прогресувати в системі гранда та з часом закріпитися в середині поля.

Водночас підкреслюється, що можливий перехід буде непростим: Брентфорд не налаштований легко відпускати одного зі своїх ключових гравців, тож переговори можуть вимагати від потенційного покупця серйозних умов. У поточному сезоні Ярмолюк зіграв 25 матчів, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 25 мільйонів євро.

Ефект Зінченка? Ноттінгем Форест обіграв Брентфорд Ярмолюка.