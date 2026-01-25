Ефект Зінченка? Ноттінгем Форест обіграв Брентфорд Ярмолюка
Боротьба за виживання продовжується
близько 2 годин тому
Єгор Ярмолюк / Фото - Getty Images
Ноттінгем Форест у 23 турі АПЛ святкував перемогу над Брентфордом. Матч в Лондоні завершився з рахунком 2:0.
Гості забили по голу в кожному з таймів. На 12-й хвилині Жезус відкрив рахунок, а по перерві Авонії встановив підсумковий рахунок зустрічі.
У заявці Форест не було Олександра Зінченка, який займається працевлаштуванням в Аяксі. Єгор Ярмолюк з перших хвилин вийшов у складі Брентфорда та провів 81 хвилину.
АПЛ. 23 тур
Брентфорд - Ноттінгем Форест 0:2
Голи: Жезус, 12, Авонії, 79