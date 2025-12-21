Сергій Разумовський

Астон Вілла видала вражаючий відрізок, оформивши серію з десяти перемог поспіль у матчах англійської Прем'єр-ліги та загалом у всіх турнірах. Для бірмінгемців це показник, який підкреслює стабільність і високий темп набору очок, адже команда регулярно перемагає незалежно від змагання та рівня опонентів.

Цікаво, що востаннє подібна переможна серія вдавалася клубу ще понад століття тому – у 1914 році. Відлік нинішньої успішної смуги розпочався після останньої на сьогодні поразки: 1 листопада Астон Вілла поступилася Ліверпулю з рахунком 0:2. Після цього команда суттєво додала в результатах, вигравши сім матчів у чемпіонаті Англії та ще три зустрічі в Лізі Європи, довівши загальну серію перемог до десяти.

Нагадаємо, у 17-му турі англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла здолала Манчестер Юнайтед (2:1).