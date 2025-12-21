Павло Василенко

Астон Вілла здобула свою десяту перемогу поспіль у всіх змаганнях, перемігши Манчестер Юнайтед з рахунком 2:1 на «Вілла Парк» у матчі 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Дві команди зіграли дуже динамічний та цікавий поєдинок, у якому створили багато моментів. Блискучі два голи Моргана Роджерса принесли господарям три очки. За гостей відзначився Матеус Кунья.

Завдяки цьому успіху Астон Вілла (36 балів) знову наблизився до Манчестер Сіті на одне очко та до лідера Арсенала на три бали, водночас відірвавшись на сім очок від четвертого місця. Манчестер Юнайтед зустріне Різдво на сьомій позиції в турнірній таблиці АПЛ з 26 очками.

АПЛ, 17-й тур

Астон Вілла – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голи: Роджерс, 45, 58 – Кунья, 45+3.