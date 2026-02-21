Сергій Разумовський

Жирона визначилася з подальшими планами щодо Віктора Циганкова і зробила продовження співпраці з українцем одним із ключових завдань на найближчий час. Про це повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo, наголошуючи, що в каталонському клубі розглядають питання нового контракту як пріоритетне для керівництва та спортивного департаменту.

За інформацією джерела, в Жироні вже ведуть роботу над тим, щоб закріпити Циганкова в команді на довший термін. Логіка клубу зрозуміла: українець є важливою фігурою в атакувальних побудовах, додає якості в грі на фланзі та стабільно впливає на результативність. Паралельно каталонці планують підписати нову довгострокову угоду й з Арнау Мартінесом, що свідчить про курс на збереження кістяка команди та захист ключових активів від потенційного інтересу з боку інших клубів.

Наразі чинний контракт 28-річного вінгера з Жироною розрахований до кінця червня 2027 року, однак у клубі, як випливає з публікації, не хочуть відкладати переговори до моменту, коли залишиться два роки або менше, і прагнуть заздалегідь узгодити оновлені умови. Такий підхід дозволяє Жироні контролювати ситуацію на ринку: у разі можливих запитів щодо трансферу гравець матиме більш «захищений» контракт, а позиція клубу в переговорах буде сильнішою.

У поточному сезоні Циганков провів 20 матчів за Жирону в усіх турнірах, у яких забив 5 голів і віддав 2 результативні передачі. За оцінкою Transfermarkt, його ринкова вартість становить 15 мільйонів євро, що додатково пояснює бажання каталонців зафіксувати майбутнє футболіста та уникнути невизначеності навколо одного з найбільш ліквідних гравців складу.

