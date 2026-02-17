Жирона опублікувала емоційний ролик в соціальних мережах після перемоги над Барселоною (2:1) у поєдинку 24-го туру іспанської Ла Ліги.

У відео гравців команди по черзі показують у момент святкування після фінального свистка. Усмішки, обійми та щирі емоції — саме так каталонці відзначили перемогу над одним із лідерів чемпіонату.

Серед героїв ролику — український півзахисник Віктор Циганков, який провів на полі всі 90 хвилин. Після завершення зустрічі він отримав теплі обійми від партнерів та головного тренера.

Після цього туру Барселона залишилася на другій позиції турнірної таблиці, тоді як Жирона піднялася на 12-те місце, здобувши важливі три очки в чемпіонаті Іспанії.