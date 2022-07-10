Циганков не хоче продовжувати контракт з «Динамо»

Вінгер очікує, що київський клуб продасть його

Вінгер « Динамо » Віктор Циганков не хоче продовжувати контракт з київським клубом, повідомляє журналіст Ігор Бурбас в шоу « Чистий подкаст ».

Термін дії угоди між Циганковим і « Динамо » закінчується через рік, влітку 2023-го. 24-річний півзахисник очікує, що буде проданий цього літа.

Відзначається, що Циганков не хотів би продовжити кар'єру в Іспанії, йому подобаються варіанти в АПЛ або чемпіонаті Італії.

Раніше стало відомо, що Циганков підписав контракт з агентством брата Хосепа Гвардіоли. Вінгер в очікуванні літнього трансферу.