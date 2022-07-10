Циганков не покине «Динамо» до кінця літа – Суркіс

Президенту киян важливі спортивні результати

Президент «Динамо» Ігор Суркіс не має наміру продавати гравців киян до кінця літа, повідомив журналіст Ігор Бурбас в шоу « Чистий подкаст ».

« Я десь тиждень тому спілкувався з Ігорем Суркісом. Питав його про можливі продажі. Він сказав, що « Динамо » точно відіграє ось цим складом все літо. Тобто йому важливо відбір в групу Ліги чемпіонів пройти за цим складом, оскільки говорить, що гроші не настільки важливі, як спортивні результати. Важливо вийти в Лігу чемпіонів.

Якщо він зараз і буде розглядати пропозицію від кого-небудь, наприклад, завтра приходить умовний факс від « Севільї », то може провести ці переговори. Але його умовою буде, щоб продажі відбулися після закінчення відбору в ЛЧ. Тобто тиснемо руки, а Циганков приїжджає до вас умовного 28 або 30 серпня ».

Раніше стало відомо, що Віктор Циганков не має наміру продовжувати контракт з « Динамо ».