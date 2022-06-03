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Збірна України побила власний рекорд 26-річної давнини

Команда Петракова знову забила на виїзді
Футбол Збірна України
10:50
Збірна України побила власний рекорд 26-річної давнини

Збірна України в матчі з Шотландією (3: 1) побила свій же рекорд 26-річної давнини.

Вперше в історії «синьо-жовті» забивають 8 ігор поспіль в гостях. В останній раз Україна не забивала в гостьовому матчі 11 листопада 2020-го року в товариському матчі проти Польщі (0: 2).

Попереднє подібне досягнення було встановлено в 1995-му році, тоді збірна Україна забивала на виїзді протягом 7 -ми матчів поспіль.

5 -го червня збірна України проведе найважливіший матч проти Уельсу в відборі на ЧС-2022, команда Олександра Петракова вже прибув в Кардіфф.

Джерело: sport.ua Петро Приходько
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збірна України (футбол)

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