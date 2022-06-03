Збірна України побила власний рекорд 26-річної давнини

Команда Петракова знову забила на виїзді

Збірна України в матчі з Шотландією (3: 1) побила свій же рекорд 26-річної давнини.

Вперше в історії «синьо-жовті» забивають 8 ігор поспіль в гостях. В останній раз Україна не забивала в гостьовому матчі 11 листопада 2020-го року в товариському матчі проти Польщі (0: 2).

Попереднє подібне досягнення було встановлено в 1995-му році, тоді збірна Україна забивала на виїзді протягом 7 -ми матчів поспіль.

5 -го червня збірна України проведе найважливіший матч проти Уельсу в відборі на ЧС-2022, команда Олександра Петракова вже прибув в Кардіфф.