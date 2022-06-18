Циганик: «90% матчів відбудуться на території України. Можливо, і всі 100 %»
Український журналіст Ігор Циганик в шоу «Циганик лайв» висловився про проведення наступного сезону УПЛ.
«Остаточне рішення по чемпіонату буде прийнято на наступному тижні, коли проголосують всі клуби, коли УАФ затвердить план чемпіонату.
З великою часткою ймовірності можна сказати, що це буде 16 команд в два кола. Традиційний чемпіонат, за це проголосували всі клуби. Де будуть проходити матчі? 90 відсотків матчів відбудуться на території України. Може бути, і всі 100 відсотків.
Але розглядається варіант, при якому деякі клуби (якщо у них буде складний графік: матчі збірної, єврокубки) будуть базуватися за кордоном. І тоді вони отримають право зіграти свої матчі УПЛ там. Якщо їх суперники будуть не проти приїхати туди. Але це будуть виняткові випадки, за якими буде прийматися рішення вже по ходу. А так чемпіонат буде проходити в Україні ».
Раніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що всі національні чемпіонати будуть проводитися в умовах воєнного стану.
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