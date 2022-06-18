Циганик: «90% матчів відбудуться на території України. Можливо, і всі 100 %»

Український журналіст Ігор Циганик в шоу «Циганик лайв» висловився про проведення наступного сезону УПЛ.

З великою часткою ймовірності можна сказати, що це буде 16 команд в два кола. Традиційний чемпіонат, за це проголосували всі клуби. Де будуть проходити матчі? 90 відсотків матчів відбудуться на території України. Може бути, і всі 100 відсотків.

Але розглядається варіант, при якому деякі клуби (якщо у них буде складний графік: матчі збірної, єврокубки) будуть базуватися за кордоном. І тоді вони отримають право зіграти свої матчі УПЛ там. Якщо їх суперники будуть не проти приїхати туди. Але це будуть виняткові випадки, за якими буде прийматися рішення вже по ходу. А так чемпіонат буде проходити в Україні ».