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Стронгмен. Чемпіонат України. 110кг

Циганик: «90% матчів відбудуться на території України. Можливо, і всі 100 %»

УПЛ повернеться через кілька місяців
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:07
Циганик: «90% матчів відбудуться на території України. Можливо, і всі 100 %»

Український журналіст Ігор Циганик в шоу «Циганик лайв» висловився про проведення наступного сезону УПЛ.

«Остаточне рішення по чемпіонату буде прийнято на наступному тижні, коли проголосують всі клуби, коли УАФ затвердить план чемпіонату.

З великою часткою ймовірності можна сказати, що це буде 16 команд в два кола. Традиційний чемпіонат, за це проголосували всі клуби. Де будуть проходити матчі? 90 відсотків матчів відбудуться на території України. Може бути, і всі 100 відсотків.

Але розглядається варіант, при якому деякі клуби (якщо у них буде складний графік: матчі збірної, єврокубки) будуть базуватися за кордоном. І тоді вони отримають право зіграти свої матчі УПЛ там. Якщо їх суперники будуть не проти приїхати туди. Але це будуть виняткові випадки, за якими буде прийматися рішення вже по ходу. А так чемпіонат буде проходити в Україні ».

Раніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що всі національні чемпіонати будуть проводитися в умовах воєнного стану.

Петро Приходько
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Ігор Циганик

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