Визначилося, де пройдуть УПЛ та чемпіонати України з інших видів спорту

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт у себе в Facebook заявив, що чемпіонати України будуть проводитися в межах нашої країни:

Кабмін підтримав мою пропозицію та доручив відновити організацію та проведення спортивних змагань в Україні в умовах воєнного стану. З міркувань безпеки команди гратимуть без глядачів.

У координації з Міноборони, МВС, Мінекономіки, Національною поліцією, ДСНС і місцевими військовими адміністраціями Мінмолодьспорту починає готуватися до нового спортивного сезону.

Дякую за підтримку ініціативи Президенту України Володимиру Зеленському та Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю.

Ми нація переможців, і для нас важливі перемоги на всіх фронтах!»