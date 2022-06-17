Визначилося, де пройдуть УПЛ та чемпіонати України з інших видів спорту
Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт у себе в Facebook заявив, що чемпіонати України будуть проводитися в межах нашої країни:
«Українська Прем’єр-ліга з футболу та інші національні чемпіонати повертаються в Україну!
Кабмін підтримав мою пропозицію та доручив відновити організацію та проведення спортивних змагань в Україні в умовах воєнного стану. З міркувань безпеки команди гратимуть без глядачів.
У координації з Міноборони, МВС, Мінекономіки, Національною поліцією, ДСНС і місцевими військовими адміністраціями Мінмолодьспорту починає готуватися до нового спортивного сезону.
Дякую за підтримку ініціативи Президенту України Володимиру Зеленському та Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю.
Ми нація переможців, і для нас важливі перемоги на всіх фронтах!»
Та все ж цікаво чи унеможливлює це рішення часткове проведення змагань за кордоном, як цього хочуть певні команди, що бажають втримати легіонерів.
Нагадаємо, гравці «Динамо» повернулися в Київ і почали підготовку до сезону.
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