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Тема дняВизначилося, де пройдуть УПЛ та чемпіонати України з інших видів спорту
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Визначилося, де пройдуть УПЛ та чемпіонати України з інших видів спорту

Вадим Гутцайт виступив з відповідною заявою
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:50
Визначилося, де пройдуть УПЛ та чемпіонати України з інших видів спорту

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт у себе в Facebook заявив, що чемпіонати України будуть проводитися в межах нашої країни:

«Українська Прем’єр-ліга з футболу та інші національні чемпіонати повертаються в Україну!

Кабмін підтримав мою пропозицію та доручив відновити організацію та проведення спортивних змагань в Україні в умовах воєнного стану. З міркувань безпеки команди гратимуть без глядачів.

У координації з Міноборони, МВС, Мінекономіки, Національною поліцією, ДСНС і місцевими військовими адміністраціями Мінмолодьспорту починає готуватися до нового спортивного сезону.

Дякую за підтримку ініціативи Президенту України Володимиру Зеленському та Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю.

Ми нація переможців, і для нас важливі перемоги на всіх фронтах!»

Та все ж цікаво чи унеможливлює це рішення часткове проведення змагань за кордоном, як цього хочуть певні команди, що бажають втримати легіонерів.

Нагадаємо, гравці «Динамо» повернулися в Київ і почали підготовку до сезону.

Сергій Лук'яненко
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