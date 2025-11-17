Півзахисник національної команди України Віктор Циганков прокоментував тріумф синьо-жовтих у кваліфікаційному матчі чемпіонату світу 2026 року проти Ісландії, який завершився з рахунком 2:0.

«Як я вже казав, ми маємо бути єдиним цілим. Сьогодні була шалена підтримка. Впевнений, що нас біля телеекранів теж дуже підтримували і дуже чекали на цю перемогу. Я дуже радий, що все так закінчилося, і наші люди сьогодні можуть з посмішкою дивитися в майбутнє.

У чому секрет зарядженості? В першу чергу, я думаю, що ми повинні так постійно грати. Це все-таки збірна. Сьогодні ми дійсно вважали, що ця гра вирішує все для нас, для людей. Дуже складні часи для всіх, і ми дійсно своєю роботою хотіли показати, що ми сьогодні хочемо подарувати людям ці емоції. Дуже радий, що це нам вдалося.

Трубін витягнув мертвий м'яч? Він залишив нас у грі, і свою роботу він сьогодні виконав на всі 100. Ми дуже вдячні, що у нас є такий голкіпер, який може нам дуже сильно допомогти», – сказав Циганков в ефірі MEGOGO.