Півзахисник національної команди України Віктор Циганков здобув звання найкращого гравця синьо-жовтих у заключному поєдинку групового етапу кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року проти Ісландії.

Матч на арені Легія у Варшаві завершився драматичною перемогою підопічних Сергія Реброва з рахунком 2:0. Саме Циганков отримав Лева матчу, зібравши 42% голосів уболівальників у опитуванні.

У першому таймі футболіст був близьким до гола, коли його удар з лінії штрафного майданчика прийшовся в поперечину. А вже на 83-й хвилині він виконав кутовий, після якого Олексій Гуцуляк скинув м’яч головою на дальню стійку, де Олександр Зубков відправив його у ворота.

Завдяки перемозі збірна України набрала 10 очок і фінішувала на другому рядку групи D, випередивши Ісландію, яка завершила відбір із сімома пунктами. Першою у квартеті стала Франція з 16 балами, а Азербайджан із одним очком замкнув турнірну таблицю.

Українська команда продовжить боротьбу за путівку на світову першість у плейоф, який складатиметься з одноматчевих півфіналів і фіналів. Поєдинки відбудуться у березні 2026 року, а жеребкування призначене на четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Фінальний турнір чемпіонату світу 2026 року пройде з 11 червня по 19 липня у США, Мексиці та Канаді.