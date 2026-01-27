Сергій Разумовський

Київське Динамо наразі не розглядає підписання нападника Ягеллонії Афіміку Пулулу. Про це повідомив журналіст і коментатор Ігор Циганик, коментуючи чутки щодо можливого підсилення атаки киян.

За словами Циганика, у тренерського штабу вже є три форварди, тому клуб не бачить потреби терміново шукати ще одного центрнападника. Також він зазначив, що на плани впливає ситуація з Владиславом Бленуце: Динамо не змогло віддати гравця в оренду, тож штаб працюватиме над тим, щоб підвести румуна до належного рівня.

Пулулу в сезоні-2024/25 став найкращим бомбардиром Ліги конференцій із вісьмома голами та потрапив до символічної збірної турніру, а Ягеллонія дійшла до чвертьфіналу. У нинішньому сезоні нападник має 13 голів і два асисти у 29 матчах на клубному рівні.

Раніше повідомлялося, що захисник Динамо може замінити його в Трабзонспорі.