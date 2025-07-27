Коментатор і телеведучий Ігор Циганик на своєму YouTube-каналі поділився враженнями після матчу 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Бешикташа (4:2).

Було мені зрозуміло, що Шахтар пройде Бешикташ, тому що прийшов серйозний тренер. Прийшов серйозний тренер, перестали вони клеїти дурня. Перестали займатися фігньою, почали тренуватися. Триразові тренування. Було помітно сьогодні по першому тайму, по другому тайму. Команда до останніх хвилин бігла. Бондар доганяв цього суперника на останніх хвилинах дуже здорово. Це дуже класно.

А як компактно грали в обороні? Як Судаков стелився в підкатах? А Кевін як стелився в підкатах? А Гомес як стелився в підкатах? Я такого ніколи не пам'ятаю. Прийшла людина, яка каже, типу, хлопці, все, дев'ять вихідних не буде. Будемо грати в футбол. Будем працювати на футбольному полі, заробляти свої гроші.

Прийшов людина, яку слухають. Тому що ні Ван Леувена, ні Пушича вони не чули. І не збиралися слухати. Вони і Йовічевича в кінці вже не слухали. Вони ж великі всі. А тут прийшла людина і просто наступила на горло.

Хочу сказати, що якщо Шахтарю дати грати, то він проти будь-якої команди може так зіграти. Проти будь-якої. Мені це дуже сподобалось сьогодні. От я сьогодні десь трошки, знаєш, як би повернувся в ті часи 2012-2013 року, Коли ми їхали з будь-якою командою і грали, знали, що ми можемо їх перемогти, - сказав Циганик.