Блогер і телеведучий Ігор Циганик на своєму YouTube-каналі дав оцінку трансферній кампанії Динамо, в якого вже зірвалось кілька переходів.

Зараз заманити в Україну, особливо в Київ, іноземного футболіста, це дуже складно. Треба переплачувати в кілька разів, але вони не хочуть сюди їхати. І це нормально. Зараз ми повинні виховувати своїх футболістів, у нас іншого виходу нема.

Якщо Динамо потрапить у Лігу чемпіонів, то там можна про щось говорити. Це економічна сторона, там 30 мільйонів отримає Динамо за участь і можна ними покерувати. А для чого зараз витрачати гроші на незрозумілих футболістів, якщо можна їх виховати?

Звичайно, що якби не було війни, то можливо деякі футболісти ніколи б не грали в Динамо. Але є те, що є. І ми повинні чекати прогресу від того, що є, - розповів Циганик.